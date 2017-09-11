Неизвестные повредили один из элементов стеклянного купола, окно медиацентра и зеленые насаждения в парке «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

Предполагается, что на объекты оказали «какое-то физическое воздействие». «Материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом», — рассказала директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина, уточнив, что опасаться осколков посетителям не стоит.

По ее словам, в ближайшее время поврежденные элементы восстановят, но это потребует сложной технической работы и финансовых затрат. «Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его», — добавила Гордюшина.

Кто именно повредил стекла, не сообщается. О задержании подозреваемых также не сообщалось.

Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. Сперва попасть в него можно было только по приглашениям. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. О его устройстве можно прочитать в репортаже The Village.