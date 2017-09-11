Следователи задержали 39-летнего жителя Электростали, которому принадлежит здание кинотеатра, частично обрушившегося на торговые ряды в Балашихе. Об этом сообщает главное следственное управление СКР по Московской области.

Теперь владелец помещения проходит по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следствие будет ходатайствовать о его помещении под стражу.

Расследование происшествия продолжается. В частности, правоохранительные органы выясняют, кто еще может быть причастен к инциденту.

8 сентября в подмосковной Балашихе рухнула кирпичная стена заброшенного кинотеатра «Союз». Кладка упала на торговые ряды, в результате чего пострадали семь человек, включая одного ребенка. Теперь здание, в котором велись ремонтно-восстановительные работы, полностью снесут.