Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом подвел итоги первой половины 2017 года.

14 631 россиянин с ВИЧ умер

в первой половине 2017 года



По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель увеличился на 13,6 %. Наиболее высокую смертность зафиксировали в Кемеровской, Самарской и Иркутской областях.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России проживают свыше 908 тысяч человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». 52 тысячи из них узнали о нем в 2017 году. В их число не вошли те, у кого ВИЧ выявили анонимно, и иностранные граждане. Наиболее существенный рост заболеваемости наблюдается в Республике Тыва, Вологодской области и Карачаево-Черкесской Республике, а наибольшая заболеваемость в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях.

В Центре уточнили, что в первой половине 2017 года ВИЧ-инфекция выявлялась преимущественно у россиян в возрасте от 30 до 40 лет (47 % новых случаев) и от 40 до 50 лет (22 %). Для молодежи в возрасте от 20 до 30 лет сократилась до 20 %. Эпидемия увеличивается в основном за счет незащищенных гетеросексуальных контактов.

«Прогноз развития ситуации остается неблагоприятным. Требуется активизировать организационные и профилактические мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в стране», — заключили в Роспотребнадзоре.