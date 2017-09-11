Машиниста поезда, столкнувшегося со стеной в тупиковом тоннеле станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии метро, временно отстранили от работы. Об этом сообщает агентство «РБК».

В пресс-службе метрополитена пояснили, что инцидент произошел из-за того, что машинист не справился с управлением. Технических неисправностей в поезде не обнаружили. Выяснение причин аварии продолжается.

Ранее глава профсоюза работников метрополитена Николай Гостев предполагал, что причиной столкновения мог стать отказ тормозов. По его словам, машинисты давно жалуются на техническое состояние вагонов — как старых, так и новых.

Вечером 10 сентября поезд снес стопорную призму и частично разрушил кирпичную стену в тупике за пределами станции метро «Щелковская». В результате инцидента никто не пострадал, так как состав следовал без пассажиров, а сам машинист успел выпрыгнуть из кабины. Для обеспечения безопасности движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии было приостановлено, но затем вернулось в график.