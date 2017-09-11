Общественный совет по рекламе при петербургском управлении ФАС проверит промо-кампанию фильма «Матильда» из-за поступивших на нее жалоб. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

О возможных нарушениях законодательства о рекламе регулятору сообщили две жительницы Москвы. В общей сложности они написали восемь жалоб. Заявительницы указали, что в одном из трейлеров фильм называется «главным историческим блокбастером года», что, по их мнению, нарушает положения о защите конкуренции. Также они пожаловались на то, что «Матильда» не раскрывает «тайну дома Романовых», хотя это обещают в афишах. Кроме того, проанализировав трейлер, женщины пришли к выводу, что заявления создателей картины о том, что она основана на реальных событиях, не соответствуют действительности.

В управлении отметили, что все восемь заявлений схожи как по стилистике написания, так и по перечисляемым в них фактам предполагаемых нарушений. В качестве рекламодателя, а значит и возможного ответчика за нарушения, указывается расположенная в Санкт-Петербурге киностудия Алексея Учителя «Рок».

Заседание совета состоится в четверг, 14 сентября.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. При этом в некоторых городах уже проходят предпремьерные показы. 11 сентября один из них состоялся во Владивостоке. Увидевшие картину зрители уже поделились своими впечатлениями с The Village.