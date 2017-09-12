Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее порядок проведения публичных торгов по продаже изъятых по решению суда объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Москвы.

«Правительство Москвы постановляет утвердить порядок проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленных объектов культурного наследия или земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия», — говорится в тексте постановления.

Теперь торги будут проходить в форме открытого аукциона в электронной форме на основании решения суда об изъятии соответствующего имущества у собственника. Инициировать торги будет столичный департамент городского имущества, а организовывать их — департамент по конкурентной политике Москвы.

Цель изъятия таких объектов и последующей их продажи на аукционе направлена на их физическое сохранение, сохранение их историко-культурной ценности, а также на проведение восстановительных работ — реставрацию, ремонт, приспособление объекта для современного использования.