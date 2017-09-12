12 сентября с дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, активисты движения SERB сняли мемориальную доску с его именем. Об этом написала на свой странице в соцсети Facebook Татьяна Тихонович.

Ранее активист движения SERB Гоша Тарасевич написал на своей странице во «ВКонтакте», что доска «демонтирована».

Мемориальная доска в Климентовском переулке Москвы, где жил Борис Немцов, появилась 7 сентября. Так решили собственники квартир дома.

Власти Москвы посчитали установку доски незаконной, так как это нарушает порядок увековечения памяти выдающихся деятелей. При этом муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков заявил, что доска — частная собственностью жильцов и ее можно демонтировать только по решению суда.

Движение SERB создали в Днепропетровске в 2014 году. Затем оно переместилось в Россию. Участники движения регулярно устраивают нападения и акции против оппозиционеров.