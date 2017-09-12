В Москве отреставрируют гостиницу Российской академии народного хозяйства при президенте России. Согласованный проект реконструкции опубликован на сайте Главгосэкспертизы.

Общая площадь реконструируемой гостиницы для нужд РАНХиГС, рассчитанной на 960 человек, составляет 36,9 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что к главному корпусу пристроят двухэтажное здание с подвалом. Кроме того, здесь проведут работы по утеплению и отделке фасадов здания, замене покрытия кровли, лифтов и инженерного оборудования. Вместе с тем полностью обновят внутреннюю отделку.

Гостиница РАНХиГс построена в 1984 году на проспекте Вернадского.