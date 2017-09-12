Президент России Владимир Путин будет выдвигаться на президентские выборы в 2018 году в два этапа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле.

Как сообщает издание, в ноябре 2017 года Путин заявит, что согласен пойти на новый срок. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — рассказал источник газеты.

По данным источника, это событие будет напоминать прямую линию с президентом. На нем россияне попросят Путина о выдвижении.

Далее, по данным издания, Путина юридически выдвинут на выборы как самовыдвиженца. При этом сбор подписей для выдвижения Путина пройдет «в самые поздние сроки». Цель такой стратегии — сделать официальную избирательную кампанию максимально сжатой. Уточняется также, что собирать подписи, скорее всего, будут представители «Единой России». Однако работать они будут как члены штаба Путина.

По информации источников агентства «РБК» в администрации президента, в Кремле уже идет подготовка к формированию списков доверенных лиц Путина на выборах 2018 года. При этом властям регионов дали указание найти «узнаваемых лидеров общественного мнения, не чиновников и не депутатов», которые не участвовали в предыдущей президентской кампании Путина.