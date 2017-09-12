Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла религиозный характер нападений, связанных с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. Об этом парламентарий сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Если бы православие насаждалось кулаком и огнем, его уже давно не было бы на земле. Уверена, что ни заказчики, ни исполнители указанных преступлений не имеют никакого отношения к Вере и православию Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Парламентарий осудила проявление насилия, «тем более представляемое под видом экстремистской деятельности в религиозной сфере». Поклонская также выразила уверенность, что нападения являются частью плана по дискредитации православных верующих, а также дестабилизации общества.

Депутат призвала организаторов провокаций остановиться и отказаться от совершения новых преступлений.

Ранее против фильма «Матильда» Алексея Учителя выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты. В Петербурге напротив студии «Лендок», где находится офис Алексея Учителя, неизвестные вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». В ночь на 31 августа здание киностудии забросали бутылками с зажигательной смесью.

4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом «Матильды» в кинотеатре. 11 сентября в Москве у офиса адвоката Алексея Учителя неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть».