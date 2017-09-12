Аналитический центр Юрия Левады выяснил, чего больше всего боятся россияне. Опрос опубликован на официальном сайте центра. The Village публикует топ-5 наибольших страхов граждан.

Страх Оценка по пятибалльной шкале

Болезни близких, детей 3,8

Болезни 3,3

Бедности 3,2

Мировой войны 3,1

Смерти 2,9

Опрос проводился с 18 по 22 августа 2017 года среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование велось методом личного интервью.