Чего боятся россияне
Аналитический центр Юрия Левады выяснил, чего больше всего боятся россияне. Опрос опубликован на официальном сайте центра. The Village публикует топ-5 наибольших страхов граждан.
Страх
Оценка по пятибалльной шкале
Болезни близких, детей
3,8
Болезни
3,3
Бедности
3,2
Мировой войны
3,1
Смерти
2,9
Опрос проводился с 18 по 22 августа 2017 года среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование велось методом личного интервью.
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