На Московском центральном кольце начал курсировать поезд, посвященный истории создания дороги. Внутри вагонов появились плакаты с фотографиями, историческими справками и QR-кодами, с помощью которых пассажиры могут узнать о строительстве станций МЦК. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

«Плакаты с QR-кодами, рассказывающие об истории кольца, есть также в вестибюлях станций, в переходах и на платформах», — рассказал заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Он напомнил, что в июне открылась постоянная историческая экспозиция в переходе между станцией МЦК «Площадь Гагарина» и станцией метро «Ленинский проспект».

На станциях размещено более 30 плакатов, каждый из них рассказывает об одной из 16 исторических станций Московского центрального кольца, а также о четырех железнодорожных мостах через Москву-реку.