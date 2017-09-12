Третий день в крупных российских городах происходят массовые эвакуации школ, вузов, торговых центров и административных зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах. Об этом сообщает «Медиазона».

Сообщения о взрывных устройствах начались в единый день голосования 10 сентября с Омска, где эвакуировали здание городской администрации, нескольких кинотеатров и торговых центров. В понедельник, 11 сентября, информация о минировании крупных объектов поступала из Ставрополя, Уфы, Рязани и Челябинска, ночью начались эвакуации в Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Сегодня происходят эвакуации во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске, Перми, Челябинске и Копейске. Так, во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров и общежитий, а также автовокзал и здание администрации. В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали более 5 700 человек. До сих пор взрывных устройств обнаружено не было.