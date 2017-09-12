В Троицком и Новомосковском округах до 2019 года построят новую дорогу, которая разгрузит Остафьевское шоссе. Строительство дублера начнется в ноябре 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Дорога длиной почти четыре километра пройдет через поселения Рязановское и Воскресенское, городской округ Щербинка и район Южное Бутово. Дублер будет иметь по две полосы движения в каждом направлении.

Строительство планируют завершить во втором квартале 2019 года. Дублер поможет снизить пассажиропоток на загруженном Остафьевском шоссе.