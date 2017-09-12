«Яндекс» провел исследование мобильных запросов в Москве и составил карты поисковых интересов, которые показывают, что и где ищут жители столицы. Результаты опубликованы на сайте компании.

Отмечается, что в центральных районах большинство запросов связаны с офисной работой, образованием, городскими развлечениями и покупкой одежды. В промзонах и крупных магистралях больший интерес проявляется к производству, строительству, транспорту, банкам, автомобилям и электронике. Кроме того, в этих районах больше слушают музыку и смотрят порно. Третья область — спальные районы, здесь чаще ищут кино, игры, развлечения в интернете и интересуются домашними делами.

Так, например, на «Красном октябре» чаще поступают запросы, связанные с ИТ, а на станции «Бойня» и рынке «Садовод» больше ищут интимные услуги.

Вместе с тем, самыми популярными темами поиска в «Яндексе» названы кино, школа и порно. «Больше 40 % запросов приходит с телефонов и планшетов», — уточнили авторы исследования.