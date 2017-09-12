В парке «Зарядье» заработало умное освещение. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

С помощью компьютерной программы можно включать яркий, приглушенный или рассеянный свет. В общей сложности парк освещают 2 460 светодиодных светильников. Из них две тысячи освещают фасады зданий и различные сооружения — концертный зал, павильон «Ледяная пещера», медиацентр с круговой панорамой и парящий мост. В каждый светильник встроены датчики управления светом.

Ландшафтные зоны освещают 460 светильников. Также в парке установлены декоративные светодиоды — например, светящийся камыш. Его можно увидеть в южной части парка, неподалеку от прудов.