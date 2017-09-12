Три улицы и два городских сквера в Москве получили названия. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, теперь на Житной улице района Якиманка вблизи посольства одноименного государства появился сквер Аргентинской Республики. В марте в столице Аргентины Буэнос-Айресе в честь России назвали одну из площадей.

Сквер между Большой Бутовской и Старонародной улицами на юго-западе столицы назвали по имени конструктора стрелкового оружия Сергея Симонова, жившего неподалеку.

Здесь же, на юго-западе, назван в честь архитектора Якова Белопольского проектируемый проезд № 6085 между улицами Миклухо-Маклая и Бутлерова, а проезд № 421, выходящий на Университетский проспект, получил имя ученого Дмитрия Анучина.

Кроме того, в районе Зябликово между Шипиловским проездом и Ореховым бульваром улица будет носить имя башкирского поэта Мустая Карима.