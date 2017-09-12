Московская полиция задержала активистов проекта «Движение» Андрея Орла и Антона Ядрова за съемку у гаража особого назначения, обеспечивающего передвижение президента России. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на координатора проекта Андрея Филина.

Активисты устроили рейд у здания ГОН из-за парковки работающих в гараже водителей на тротуаре. «Мы приехали, начали снимать сами машины и задавать вопросы водителям, которые периодически выходили покурить. Поступали от них угрозы, даже были угрозы от вооруженного охранника этого гаража», — отметил Филин.

Активисты сообщили о нарушении в ГИБДД, после чего приехал эвакуатор и стал забирать одну из машин с тротуара. В это время прибыла полиция и увезла активистов в ОВД «Якиманка».

«Очень долго им вменяли какие-то несуществующие нарушения, например, что они снимают режимный объект», — рассказал Филин. По его словам, Орел и Ядров отказались показывать полиции свои документы.