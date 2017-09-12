«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на 13 сентября из-за грозы и ветра. Он будет действовать почти на всей территории ЦФО. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В среду ночью будет без осадков, ветер 5–10 метров в секунду, температура воздуха составит плюс 14–16 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, порывы ветра местами будут достигать 12–17 метров в секунду.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.