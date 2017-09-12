Памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову откроют в центре Москвы в День оружейника, 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Калашников стал настоящим героем народных симпатий, это ценная часть русского народа. Это подвиг не разовый, а подвиг длиной в жизнь, причем это подвиг интеллекта», — отметил автор композиции Салават Щербаков.

Скульптурная композиция высотой почти десять метров, установленная в «Оружейном сквере» на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц, представляет собой фигуру Калашникова, держащего в руках автомат АК-47. «Сначала эта фигура мыслилась без автомата, но тогда получается, что стоит человек, как писатель, люди не будут понимать, кто это. Поэтому мы все-таки осмелились на автомат», — пояснил Щербаков.

В церемонии открытия примут участие мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что памятник будет установлен в январе 2017 года. Позднее дату открытия скульптуры перенесли на май. Инициатором создания памятника выступило Российское военно-историческое общество.