Для московских школьников создали приложение-справочник об экологии. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.

Цель приложения — привлечь школьников и членов их семей к проектам по улучшению окружающей среды.

Приложение «Экология в вопросах и ответах» создавалось при участии московских школьников 4–11 классов, а также эковолонтеров северо-восточного, восточного, центрального и западного округов.

Уточняется, что интерактивный справочник сделан в формате «вопрос-ответ». Чем больше точных ответов дает пользователь, тем лучше становится город, смоделированный в рамках игры.

Приложение будет доступно в App Store или Google Play.