Сделать прививку от гриппа в Москве можно будет в 73 многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.

Он отметил, что прививки можно будет сделать и в поликлиниках столицы. Глава департамента здравоохранения добавил, что в прививочных пунктах в МФЦ будут работать 400 человек.

Уточняется, что для информирования горожан о прививочной кампании открыта круглосуточная горячая линия.