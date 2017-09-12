Строительство драматического театра на территории промзоны ЗИЛ начнется в 2018 году. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на генерального директора компании «Группа ЛСР» Андрея Молчанова.

Отмечается, что театр будет в одном из жилых зданий на бульваре напротив «Эрмитажа».

«Мы думаем, это будет общедоступный театр, как в свое время делал Владимир Немирович-Данченко. То есть это будет площадка для всех режиссеров. Наша цель — дать молодым режиссерам возможность использовать эту площадку, чтобы нести свои идеи», — подчеркнул Молчанов.