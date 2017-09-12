27 сентября в центре «Сколково» состоится открытый конференц-тур «Город как сообщество». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

В рамках конференц-тура пройдет стендап с участием экспертов в области урбанистики и архитектуры, подиумная дискуссия, документальный спектакль и скетч-сессия с обсуждением, а также презентация в формате TED и мастер-классы.

Например, в рамках стендапа представители экспертных институтов, институтов развития и «социальные аниматоры» обсудят проблемы взаимодействия активного класса, профессиональных, деловых и локальных сообществ с городом, его эргономикой и пространством.

На стендапе выступят Александр Климов — ведущий инженер-программист и член Академии технологий компании IBM, Юрий Александров — заместитель директора НИИ психологии РАН, Лариса Паутова — директор проектов фонда «Общественное мнение», Гай Имз — соучредитель Совета по экологическому строительству в России, Сергей Непомнящий — главный архитектор Института гелиотектуры и Галина Градосельская — ведущий научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ.

Также на специальных мастер-классах гостей мероприятия научат тому, как рассказывать о своем бизнесе и продвигать проект, а также как привлечь инвестора для городского проекта.

Конференц-тур начнется в 10:00, а закончится — в 20:00. Зарегистрироваться на мероприятия можно здесь, а ознакомиться с полной программой мероприятия — тут.