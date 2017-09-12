На северо-западе Москвы ограничили движение из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта.

До 25 декабря ввели ограничения на двух участках Таллинской улицы в районе дома № 24, корпус 1, и съезда с 65-го километра МКАД, а также на Муравской улице на участке от станции метро «Пятницкое шоссе» до 2-й Муравской улицы.

Кроме того, до 26 сентября движение ограничили на участке 1-й Муравской улицы в районе дома № 2, а с 26 сентября до 15 октября ограничения коснутся участка в районе дома № 1.