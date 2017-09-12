С 2025 года набор в войска Росгвардии могут полностью перевести на контрактную основу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного управления кадров Росгвардии Виктора Мацюка.

«В перспективе такие планы имеются, мы работаем над этим с министерством обороны», — отметил Мацюк.

К 31 января 2018 года должно завершиться трехэтапное формирование войск национальной гвардии. На третьем этапе планируется завершить формирование войск, перевод сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту, а также организовать выполнение служебных задач в единой структуре.