РЖД переименовала пассажирскую платформу Колхозная Курского направления в Московской области. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Теперь станция называется Молоди, однако для удобства пассажиров на схемах будут указывать как новое, так и старое название остановочного пункта — Колхозная.

Переименовать остановку решили в соответствии с принципом, по которому названия станциям даются по близлежащим населенным пунктам.