Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете госзакупок иностранной мебели. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Решения приняты в целях загрузки производственных мощностей отечественных предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, направлены на повышение конкурентоспособности российской продукции», — говорится в документе.

Исключение составят закупки мебели из стран Евразийского экономического союза (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии).

Так, подписанное премьер-министром постановление запрещает покупать для государственных нужд кровати и другую деревянную мебель для спален, столовых, гостиных, кухонь и офисов. Под запрет также попали металлическая и пластмассовая мебель, матрацы, диваны и кушетки.

Запрет будет действовать два года с 1 декабря 2017 года. Уточняется, что он должен способствовать развитию российских производителей мебели.