Холдинг «Ромир» выяснил размер суммы среднего чека в магазинах Москвы в августе 2017 года. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

690 РУБЛЕЙ составил средний

чек при покупке в магазине в Москве в августе

За месяц размер среднего чека в Москве увеличился на 6,8 %. В исследовании отмечается, что такой рост — это «значительно выше среднего». В Санкт-Петербурге средний чек уменьшился на 4,4 % — с 710 до 679 рублей — и «впервые за многие месяцы уступил московскому».

По сравнению с августом прошлого года средний чек в Москве вырос на 7,6 %, в Санкт-Петербурге — на 6,4 %. В среднем россияне тратили в августе при походе в магазин 518 рублей, что на 4 % больше, чем в 2016 году, и на 3 % больше, чем было в июле 2017 года.