Басманный суд распорядился отклонить иск о защите чести и достоинства, поданный основателем проекта GayRussia Николаем Алексеевым к «Новой газете». Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РАПСИ.

Алексеев требовал от издания опровергнуть заявления о том, что к преследованию геев привела попытка GayRussia провести массовые акции в Чечне. Он также был намерен добиться миллиона рублей компенсации за причиненный моральный вред, чтобы затем передать деньги на благотворительность.

1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести», в котором рассказала о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни, имевших нетрадиционную сексуальную ориентацию.