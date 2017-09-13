Сервис заказа такси премиум-класса Wheely запустил функцию «Другой пассажир», позволяющую заказать автомобиль для другого человека. Об этом The Village сообщили представители компании.

Пассажир получит возможность следить за поездкой даже при отсутствии приложения Wheely на своем телефоне. В уведомлении пассажиру отправят номер, марку и цвет автомобиля, имя и телефон водителя, а также ссылку для отслеживания маршрута через браузер. Стоимость поездки спишется с карты заказчика.

Функция доступна только для пользователей iOS, на Android-смартфонах она появится позже. Сейчас в приложении для Android можно вызвать водителя для другого человека, указав имя и телефон пассажира в комментариях к заказу, однако в этом случае пассажир не получит уведомление с деталями поездки.