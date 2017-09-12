Старт продаж билетов на матчи футбольного чемпионата мира 2018 года запланирован на 14 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Начиная с 12:00 по московскому времени 14 сентября 2017 года болельщики со всего мира также смогут присоединиться к большому футбольному празднику: в это время исключительно на сайте FIFA начнется продажа билетов на чемпионат мира FIFA 2018», — говорится в сообщении.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября — в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Уточняется, что доставка начнется не раньше апреля или мая 2018 года.