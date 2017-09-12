Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что дата премьеры балета «Нуреев» зависит от его режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спектакль, с моей точки зрения, можно выпустить. Но сейчас это будет зависеть от одного конкретного человека — какое решение примет Кирилл Серебренников, разрешит ли он нам выпускать спектакль без него, или мы будем ждать пока разрешится ситуация Владимир Урин, директор Большого театра

Директор Большого театра обратился в Следственный комитет с просьбой о свидании с Серебренниковым, по результатам которой станет известна судьба балета.

Ранее СМИ писали о том, что балет Серебренникова «Нуреев» перенесли по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. При этом в министерстве культуры подтвердили, что глава ведомства обсуждал постановку с директором Большого театра Владимиром Уриным. В свою очередь, Урин уточнил, что премьеру спектакля отменили из-за неготовности. Позднее главный дирижер театра Туган Сохиев заявил, что балет могут показать до конца 2017 года. Однако 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест.