Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: бюсты Ленина, Сталина и Ельцина в центре Москвы, обыски в офисе LavkaLavka из-за криптовалюты и поисковые запросы москвичей.

Отказ от проката «Матильды»

До начала проката «Матильды» остается около полутора месяцев — и на данный момент фильм имеет все шансы попасть в очень ограниченное число кинотеатров. Сегодня самая крупная в России сеть кинотеатров — объединенная Александром Мамутом «Синема Парк» и «Формула кино» — объявила об отказе от проката фильма. В компании сообщили, что обеспокоены поведением противников фильма, которые за последние две недели сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя в Москве, забросали коктейлями Молотова студию режиссера в Петербурге и устроили пожар в екатеринбургском кинотеатре.

Отказом сети показывать картину возмутились Мединский и Говорухин. В Москве, впрочем, фильм скорее всего покажут — по крайней мере в кинотеатрах сети «Москино».

Эвакуации по всей России

Третий день в крупных российских городах, в частности, в Омске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске, Перми, Челябинске и Копейске происходят массовые эвакуации школ, вузов, торговых центров и административных зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах. Взрывные устройства ни в одном из случаев найдены не были, кто стоит за сотнями звонков о заложенных бомбах, неизвестно. При этом в Москве и Петербурге таких звонков зафиксировано почему-то не было.

Демонтаж памятной таблички с дома Немцова

С дома в Москве, где жил Немцов, сегодня сняли памятную табличку о политике, установленную местными жителями и активистами. Она не провисела и недели. Беда пришла немного не оттуда, откуда ее ждали — доску убрали активисты прокремлевского движения SERB. До этого предполагалось, что табличку демонтируют власти города, так как она не соответствует законодательству, по которому устанавливать памятные знаки в Москве можно только по прошествии десяти лет со смерти того, чью память нужно увековечить

Яшин почти сразу после инцидента заявил, что будет восстановлен. Действия SERB он расценил как вандализм.

Бюсты Ленина, Сталина и Ельцина в центре Москвы

Российское военно-историческое общества продолжает захватывать Басманный район: к знаменитому «Скверу покловодцев» у офиса общества в Кривоколенном переулке (там установлены разномастные фигуры известных русских военных и почему-то собачка с медведем) прибавится «Аллея правителей» в Петроверигском переулке. В нем собираются разместить бронзовые бюсты работы Церетели: Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. Щедрая Москва никого не оставит без собственного памятника или хотя бы бюста.

Обыски в офисе LavkaLavka из-за криптовалюты

Лефортовская межрайонная прокуратура провела проверку в офисе фермерского кооператива LavkaLavka в Москве. Повод: недавно начавшееся ICO компании — процесс привлечения инвестиций с помощью криптовалюты. В прокуратуре попросили объяснить, что такое созданный кооперативом биокоин и как он используется. После получения устных разъяснений о том, что на биокоины можно покупать продукцию компании, сотрудники попросили написать объяснительную записку по этому вопросу в отделении.

Поисковые запросы москвичей

«Яндекс» провел исследование мобильных запросов в Москве и составил карты поисковых интересов, которые показывают, что и где ищут жители столицы. В центральных районах большинство запросов связано с офисной работой, образованием, городскими развлечениями и покупкой одежды. В промзонах и рядом с крупными магистралями больший интерес проявляется к производству, строительству, транспорту, банкам, автомобилям и электронике. Кроме того, в этих районах больше слушают музыку и смотрят порно. Третья область — спальные районы, здесь чаще ищут кино, игры, развлечения в интернете и интересуются домашними делами.