Зимой 2017 года Кремль разработал план, рассчитанный на масштабную перезагрузку отношений с США. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным и отправленный в Белый дом, попал в распоряжение Buzzfeed.

В письме предлагалось «немедленно приступить к полной нормализации отношений» между Россией и США. Так, в апреле 2017 года российские власти надеялись обсудить тему информационной безопасности на встрече спецпредставителя российского президента по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами. К маю страны могли вести «специальные консультации» по войне в Афганистане, ядерной сделке Ирана, и «ситуации на Украине», а также о денуклеаризации Корейского полуострова. К моменту встречи Путина и Трампа предполагалось наладить контакты спецслужб, в том числе на уровне глав ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности и Пентагона и их российских коллег. Восстановить предлагалось и другие военные и дипломатические каналы, закрытые при экс-президенте Бараке Обаме.

Российское посольство в Вашингтоне комментировать инициативу отказалось. Так же поступили и чиновники Белого Дома и Госдепартамента, не отрицая при этом подлинности документа. В американских СМИ не было упоминаний о том, что Трамп рассматривал предложения Путина.