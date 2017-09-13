В крупных городах России прошла вторая волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков об их минировании. Об этом сообщают СМИ.

В частности, в Петропавловске-Камчатском эвакуировали школы и мэрию, в Иркутске — школы, аэропорт и торговые центры, в Якутске — мэрию и аэропорт, в Самаре — семь торговых центров, в Саратове — городскую администрацию и торговые центры, в Хабаровске — административные здания, школы, вокзал и торговые центры, а в Чите и Благовещенске — аэропорты.

Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений. По данным «Коммерсанта», по факту случившегося возбуждаются уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Источник сообщений пока не найден.

Массовая эвакуация административных и общественных зданий в крупнейших городах России началась после 10 сентября. Поводом для нее послужили анонимные звонки с виртуальных номеров о минировании сооружений.