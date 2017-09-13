Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали за одиночный пикет около здания Госдумы в Москве. Об этом сообщила его жена Анастасия Удальцова.

Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) 13 сентября 2017 г.

Удальцов приурочил свою акцию к первому дню работы депутатов после летних каникул. Он потребовал провести в России «широкую амнистию».

Будем добиваться изменений в законодательстве pic.twitter.com/AXVdNYFYdN — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 13 сентября 2017 г.

После задержания оппозиционера доставили в ОВД по Тверскому району.

Сергея Удальцова признали виновным в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году. В 2014 году его приговорили к 4,5 года колонии общего режима. В колонии оппозиционер находился с мая 2015 года. 8 августа он вышел на свободу.