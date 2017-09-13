К одному из ведущих YouTube-канала «Немагия» Алексею Псковитину пришли с обысками по уголовному делу о клевете. Об этом сообщает «Медиазона».

Связаны ли следственные мероприятия с конфликтом вокруг ролика об Олеге Тинькове, не уточняется. Согласно Уголовному кодексу, за публичное распространение ложных сведений грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

Второй участник «Немагии» Михаил Печерский полагает, что в скором времени обыски могут пройти и у него.

В августе 2017 года ведущие «Немагии» выпустили ролик об Олеге Тинькове, в котором они раскритиковали как самого предпринимателя, так и основанный им Тинькофф-банк. После этого Тиньков подал на Псковитина и Печерского в суд иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей, а Роскомнадзор потребовал заблокировать видео.