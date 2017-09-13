Мемориальную табличку Борису Немцову могут установить в подъезде дома, где жил политик. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичной администрации.

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — заявил собеседник агентства.

Ранее с дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, активисты движения SERB сняли мемориальную доску с его именем.

При этом сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что памятный знак на доме, в котором проживал Борис Немцов, будет восстановлен. Действия активистов SERB, демонтировавших установленную табличку, он расценил как акт вандализма.

Мемориальная доска в Климентовском переулке Москвы, где жил Борис Немцов, появилась 7 сентября. Так решили собственники квартир дома.

Власти Москвы посчитали установку доски незаконной, так как это нарушает порядок увековечения памяти выдающихся деятелей. При этом муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков заявил, что доска — частная собственность жильцов и ее можно демонтировать только по решению суда.