Всемирное антидопинговое агентство отказалось от обвинений в допинге в адрес 95 российских спортсменов, фигурировавших в докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По данным газеты, специалисты ВАДА пересмотрели дела 96 спортсменов. В результате они нашли достаточные доказательства того, что спортсмен принимал допинг, в одном случае. Имена спортсменов не называются.

При этом специалисты ВАДА, которые занимались пересмотром дел, не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. «Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», — заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. Адвокат отметил, что уведомлений о допросе защита не получала.

Официально о прекращении расследования не сообщалось.

Первая часть доклада Главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи появилась в июле 2016 года. В документе говорилось, что применение допинга олимпийцами в России поддерживается на государственном уровне. В частности в подмене допинг-проб участвуют министерство спорта, ФСБ, Российское антидопинговое агентство и антидопинговые лаборатории.