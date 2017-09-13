Ирина Яровая вошла в топ-5 самых эффективных депутатов Госдумы
Депутат Госдумы Ирина Яровая вошла в топ самых эффективных депутатов Госдумы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на рейтинг, составленный фондом Института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ).
Всего в список вошли 282 депутата из 447, которые набрали в ходе весенней сессии баллы за активность и результативность. Уточняется, что председателя Госдумы Вячеслава Володина не учитывали в исследовании.
Персона
Павел Крашенинников
Анатолий Аксаков
Александр Сидякин
Ирина Яровая
Сергей Миронов
При этом 165 депутатов не вошли в рейтинг, так как не внесли ни одного законопроекта.
Самыми активными в плане законодательных инициатив являются единороссы, затем идут — коммунисты.
Главными темам законотворчества в первом полугодии 2017 года были ЖКХ, капремонт, жилищные права граждан и поддержка отдельных категорий граждан.
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