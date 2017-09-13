Депутат Госдумы Ирина Яровая вошла в топ самых эффективных депутатов Госдумы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на рейтинг, составленный фондом Института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ).

Всего в список вошли 282 депутата из 447, которые набрали в ходе весенней сессии баллы за активность и результативность. Уточняется, что председателя Госдумы Вячеслава Володина не учитывали в исследовании.

Персона

Павел Крашенинников

Анатолий Аксаков

Александр Сидякин

Ирина Яровая

Сергей Миронов

При этом 165 депутатов не вошли в рейтинг, так как не внесли ни одного законопроекта.

Самыми активными в плане законодательных инициатив являются единороссы, затем идут — коммунисты.

Главными темам законотворчества в первом полугодии 2017 года были ЖКХ, капремонт, жилищные права граждан и поддержка отдельных категорий граждан.