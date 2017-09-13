Сотрудники ФСБ задержали в Москве замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по капитальному строительству Олега Коршунова. Утром 13 сентября в квартире Коршунова провели обыск, пишет «Фонтанка».

Следственные мероприятия проходят по делу о крупных хищениях горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН.

По данным издания, задержание Коршунова также может быть связано со строительством «Крестов-2» в Санкт-Петербурге и следственных изоляторов в Волгограде.

В марте 2017 года в Петербурге убили подполковника УФСИН Николая Чернова, отвечающего за строительство новых «Крестов». По подозрению в причастности к этому преступлению арестовали замначальника УФСИН по капитальному строительству полковника Сергея Мойсеенко. 9 марта уголовное дело возбудили в связи с хищением денег, выделенных на строительство дороги к «Крестам-2». В конце августа в Санкт-Петербурге провели обыски по этому делу.

The Village писал о строительстве «Крестов-2». СИЗО в Петербурге станет самым большим следственным изолятором в мире, его должны ввести в эксплуатацию до конца 2017 года.