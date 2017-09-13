Неизвестные сожгли квартиру журналиста агентства «РБК» Александра Соколова, приговоренного к трем с половиной годам колонии. Его обвиняют в в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщила мать журналиста Наталья Соколова на его странице в Facebook.

По словам родственников Соколова, квартира сгорела почти полностью. Огнем уничтожены мебель, бытовая техника, сгорели находившиеся в квартире документы. «Мы еще не получили акт заключения о пожаре. Пожарные уверяют, что причиной был брошенный окурок, хотя очевидно, что это сделали недоброжелатели Александра прямо накануне суда, чтобы его просто морально добить. Разумеется, мы обратимся в полицию», — рассказала мать Соколова «РБК».

По ее словам, Александр Соколов также убежден, что его квартиру подожгли.

В августе журналиста «РБК» Александр Соколов признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорен к трем c половиной годам колонии.

Гособвинение просило для Соколова четыре с половиной года колонии. Мухина прокуратура просила приговорить к четырем с половиной годам колонии, а Барабаша и Парфенова — к лишению свободы на четыре года.

По версии следствия, Соколов вместе с публицистом Юрием Мухиным, а также с Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым создал инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», чтобы продолжить деятельность экстремистской организации «Армия воли народа».