Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал в твиттере отказ ряда кинотеатров от проката фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Возмущает, конечно, не отказ кинотеатров — это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма Владимир Мединский, министр культуры

Ранее Мединский заявил, что его «чаша терпения переполнена» в связи с ситуацией вокруг «Матильды».

4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом в кинотеатре фильма «Матильда» Алексея Учителя. 11 сентября у офиса адвоката Учителя в Москве неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть». Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды» «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети. Кроме того, в «Иллюзионе» отменили предпремьерный показ фильма по техническим причинам.