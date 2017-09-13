Пять российских вузов вошли в предметный рейтинг Times Higher Education по специальности «Искусство и гуманитарные науки». Список опубликован здесь.

В частности, 51-е место в рейтинге занял МГУ имени Ломоносова. Также в рейтинг вошли Санкт-Петербургский государственный университет (126–150), Высшая школа экономики (176–200), Казанский федеральный университет (201–250) и Томский государственный университет (201–250).

Предметный рейтинг Times Higher Education является составной частью World University Rankings 2017. Рейтинг строится на основе 13 показателей мирового рейтинга World University Rankings 2017–2018.

Область науки «Искусство и гуманитарные науки» включает следующие разделы: искусство, актерское мастерство, языки, литература и лингвистика, история, философия, архитектура, археология.