Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя из-за угроз от организации «Христианское государство — Святая Русь». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на директора по связям с общественностью киносети Александру Артамонову.

По словам Артамоновой, члены организации несколько раз присылали письма в кинотеатры в разных городах. Так, 4 сентября послание с угрозами получили представители киносети в Екатеринбурге. В этот день нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга.

«В тексте письма говорилось о возможных поджогах, потенциальной угрозе жизни наших посетителей», — рассказала Артамонова, уточнив, что православные активисты обещали использовать любые методы для защиты своих интересов. По каждой угрозе представители киносети писали заявление в правоохранительные органы.

11 сентября у офиса адвоката Учителя в Москве неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть». Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды» «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети. Кроме того, в «Иллюзионе» отменили предпремьерный показ фильма по техническим причинам.