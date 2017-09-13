Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин попросил Генпрокуратуру проверить рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным на экстремизм. Об этом сообщает RT.

Парламентарий считает, что государство должно разработать правила проведения рэп-баттлов, чтобы предотвратить возможные нарушения действующего законодательства.

«Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. Поскольку это популярный формат, нам нужно, чтобы были какие-то правила его проведения или же понимание того, что мы действительно делаем площадку, где допустимо все, где есть свобода слова», — объяснил Анохин.

Oxxxymiron прокомментировал обращение Анохина в своем твиттере.

Логичное развитие событий. Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм - последствия негативно аукнутся всем https://t.co/m9lymcx0jo — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 13 сентября 2017 г.

Ранее Анохин вызвал на рэп-баттл петербургского депутата Максима Резника. Парламентарии должны обсудить фильм «Матильда» и передачу Исаакия «в доступной для молодежи литературно-поэтической форме». Подготовку к поединку Анохин провел в рюмочной на Звенигородской улице.

Баттл прошел 6 августа, победу одержал Гнойный. Для Oxxxymiron это поражение стало первым за все время участия в баттлах. Выручку организаторов оценили в несколько миллионов рублей, Роскомнадзор оштрафовал шесть СМИ за публикацию видеозаписи баттла, содержащей ненормативную лексику.

The Village писал о том, кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге.