Проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин попросил Генпрокуратуру проверить рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным на экстремизм. Об этом сообщает RT.
Парламентарий считает, что государство должно разработать правила проведения рэп-баттлов, чтобы предотвратить возможные нарушения действующего законодательства.
«Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. Поскольку это популярный формат, нам нужно, чтобы были какие-то правила его проведения или же понимание того, что мы действительно делаем площадку, где допустимо все, где есть свобода слова», — объяснил Анохин.
Oxxxymiron прокомментировал обращение Анохина в своем твиттере.
Ранее Анохин вызвал на рэп-баттл петербургского депутата Максима Резника. Парламентарии должны обсудить фильм «Матильда» и передачу Исаакия «в доступной для молодежи литературно-поэтической форме». Подготовку к поединку Анохин провел в рюмочной на Звенигородской улице.
Баттл прошел 6 августа, победу одержал Гнойный. Для Oxxxymiron это поражение стало первым за все время участия в баттлах. Выручку организаторов оценили в несколько миллионов рублей, Роскомнадзор оштрафовал шесть СМИ за публикацию видеозаписи баттла, содержащей ненормативную лексику.
The Village писал о том, кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге.
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