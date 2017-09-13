Министр культуры Владимир Мединский осудил угрозы и нападения, связанные с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. Комментарий Мединского опубликован на сайте Минкультуры.

Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными» Владимир Мединский, министр культуры

«Как консерватор хочу сказать: подобные самозваные активисты дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь», — заявил Мединский. Попытки давления на кинотеатры министр назвал беззаконием и цензурой и призвал руководство правоохранительных органов «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся активистов».

Мединский также отметил, что видел фильм Учителя и не нашел в нем «ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии».

4 сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом в кинотеатре фильма «Матильда» Алексея Учителя. 11 сентября у офиса адвоката Учителя в Москве неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть». Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды», объяснив свое решение угрозами от организации «Христианское государство». Кроме того, в «Иллюзионе» отменили предпремьерный показ фильма по техническим причинам.