Тверской районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей Тимура Алмаева, которого задержали 12 июня на акции против коррупции в Москве. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на помощника адвоката Жаклин Яковлеву.

Алмаева признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ — «Нарушение участником правил проведения публичного мероприятия».

При этом адвокаты ходатайствовали о допросе полицейских, составлявших рапорты о задержании, об истребовании видеозаписи личного досмотра и о ведении протокола. Судья отмела эти ходатайства. Однако приобщила к материалам дела характеристики и письменные объяснения, а также допросила друзей, присутствовавших при задержании.

По итогам несогласованных акций 26 марта и 12 июня по всей России задержали более 3,5 тысячи человек. Сотни участников осудили по административным статьям, а 13 грозит уголовная статья за насилие над полицейскими.

Истории людей, которым грозит тюрьма по итогам акций 26 марта и 12 июня, читайте в нашем материале.