Пострадавшие в результате теракта в петербургском метро, которым отказали в выплатах власти, получат компенсации от благотворительного фонда «Прерванный полет». Об этом пишет «Новая газета».

Глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков объяснил, что действующее законодательство не позволяет выплачивать деньги тем, кто не получил физических травм.

«Есть люди, у которых нет какой-либо степени утраты здоровья. Возможно, они потеряли имущество или еще что-то, но такие выплаты бюджетом не предусмотрены. Мы приняли это во внимание – на основании их обращений в поликлиники или в больницы без госпитализации – и решили вопрос таким образом: выплатами из собранных благотворителями денег», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Смольный отказал в выплате компенсаций 15 пострадавшим при теракте в метро. Экспертиза не выявила у них повреждений, возникших в результате взрыва.

The Village писал о том, как пострадавший при теракте в метро пытается добиться от города компенсации.